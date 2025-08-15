  • Спортс
Анна Чичерова: «У нас не так много площадок, которые могут принять чемпионат России на достойном уровне. Нормального стадиона нет даже в Москве!»

Анна Чичерова считает, что в России мало инфраструктуры для легкой атлетики.

– Вы часто говорите, что в стране не хватает инфраструктуры для легкой атлетики. Насколько проблема критична?

– Это очень серьезная проблема, поэтому у нас и не так много площадок, которые могут принять тот же чемпионат России на достойном уровне. Подумайте, ведь у нас нет нормального стадиона даже в Москве!

– Перед чемпионатом мира по футболу обновили «Лужники», но оставили нас без лучшей в России легкоатлетической чаши.

– Верно, провести сейчас турнир в Москве – непростая задача, у нас целые поколения спортсменов там не были, может, даже не знают, как она выглядит. Это проблема, до которой, надеюсь, доберутся. Как у нас может не быть арены для легкой атлетики в столице?! Остался только наш манеж ЦСКА, а открытых стадионов нет. Разве что стадион «Москвич» в Текстильщиках, но это не тот уровень. Ждем, когда на эту ситуацию обратят внимание.

Мы рады, что есть замечательная Казань, Чебоксары, Екатеринбург, однако хотелось бы что-то увидеть и в Москве. А в Казани всегда все на уровне, отмечу как спортсменка, которая сама выступала на всех этих стадионах, и с каждым из них у меня была какая-то своя история, – сказала олимпийская чемпионка Лондона-2012 по прыжкам в высоту Чичерова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
прыжки в высоту
logoАнна Чичерова
logoсборная России жен
