«Спартак» улучшил предложение по Самошникову. Ожидается, что «Локомотив» его примет («СЭ»)

«Спартак» обновил предложение по трансферу Ильи Самошникова.

Красно-белые направил улучшенное предложение по переходу 27-летнего защитника, сообщил «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что «Локомотив » примет предложение «Спартака ».

Ранее железнодорожники отказались продать футболиста за 350 миллионов рублей (пример 3,7 млн евро – Спортс’‘). Также сообщалось, что зарплата игрока в Спартаке составит 1,4 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Илья Самошников принял участие в двух матчах, не отметившись результативными действиями.