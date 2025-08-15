«Спартак» улучшил предложение по Самошникову. Ожидается, что «Локомотив» его примет («СЭ»)
«Спартак» обновил предложение по трансферу Ильи Самошникова.
Красно-белые направил улучшенное предложение по переходу 27-летнего защитника, сообщил «Спорт-Экспресс».
Ожидается, что «Локомотив» примет предложение «Спартака».
Ранее железнодорожники отказались продать футболиста за 350 миллионов рублей (пример 3,7 млн евро – Спортс’‘). Также сообщалось, что зарплата игрока в Спартаке составит 1,4 млн евро в год.
В нынешнем сезоне Илья Самошников принял участие в двух матчах, не отметившись результативными действиями.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
