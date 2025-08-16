Салах забил 187-й гол в АПЛ и делит 4-е место с Энди Коулом в списке бомбардиров. У Ширера – 260
Мохамед Салах забил 187-й гол в АПЛ .
По забитым в Премьер-лиге мячам египетский форвард «Ливерпуля» теперь делит четвертое место с Энди Коулом.
На третьей строчке Уэйн Руни (208 мячей), на второй – Харри Кейн (213). Лучший бомбардир в истории АПЛ – Алан Ширер. На его счету 260 голов.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?15681 голос
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
