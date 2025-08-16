  • Спортс
  • Салах забил 187-й гол в АПЛ и делит 4-е место с Энди Коулом в списке бомбардиров. У Ширера – 260
19

Салах забил 187-й гол в АПЛ и делит 4-е место с Энди Коулом в списке бомбардиров. У Ширера – 260

Мохамед Салах забил 187-й гол в АПЛ .

По забитым в Премьер-лиге мячам египетский форвард «Ливерпуля» теперь делит четвертое место с Энди Коулом.

На третьей строчке Уэйн Руни (208 мячей), на второй – Харри Кейн (213). Лучший бомбардир в истории АПЛ – Алан Ширер. На его счету 260 голов.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?15681 голос
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт АПЛ в X
