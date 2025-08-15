Петр Чех расстался с женой после 26 лет брака: «Мы с Мартиной остаемся лучшими друзьями и очень гордимся нашими детьми»

Петр Чех объявил о расставании с женой после 26 лет брака.

Бывший вратарь «Челси » и «Арсенала » и его супруга Мартина познакомились в 1999 году, будучи еще в школе, а летом 2003 года поженились. У пары двое детей: 16-летний Дамиан и 17-летняя Адела.

43-летний Петр опубликовал в соцсетях черно-белую фотографию себя и жены, на которой она целует его в щеку.

«Нам с Мартиной грустно сообщать о расставании после 26 лет совместной жизни.

Мы остаемся лучшими друзьями и очень гордимся нашими детьми», – написал экс-вратарь сборной Чехии.

Оба ребенка Чеха играют в футбол. Адела выступает за «Фулхэм» и молодежную сборную Чехии до 17 лет в качестве защитника. Дамиан, ставший вратарем, как и его отец, подписал свой первый профессиональный контракт с «Фулхэмом» в начале этого года.

Напомним, что Петр после футбольной карьеры занялся хоккеем. Он дебютировал за «Белфаст» в Элитной хоккейной лиге Великобритании в ноябре 2023 года.

Изображение: instagram.com/stories/petrcech