Коман перешел в «Аль-Наср» Роналду из «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов
Кингсли Коман стал игроком «Аль-Насра».
Саудовский клуб, за который играет Криштиану Роналду, объявил о трансфере 29-летнего атакующего полузащитника.
Ранее сообщалось, что «Бавария» продаст игрока за 35 млн евро с учетом бонусов.
Коман подписал контракт до 2028 года. Его зарплата составит 20-25 млн евро за сезон.
Фото: x.com/AlNassrFC
Роналду сыграл ключевую роль в трансфере Комана в «Аль-Наср». Криштиану говорил, что хочет играть с Кингсли (Bild)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Аль-Насра»
Комментарии
