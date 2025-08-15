Коман перешел в «Аль-Наср» Роналду из «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов

Кингсли Коман стал игроком «Аль-Насра».

Саудовский клуб, за который играет Криштиану Роналду , объявил о трансфере 29-летнего атакующего полузащитника.

Ранее сообщалось , что «Бавария » продаст игрока за 35 млн евро с учетом бонусов.

Коман подписал контракт до 2028 года. Его зарплата составит 20-25 млн евро за сезон.

Фото: x.com/AlNassrFC

Роналду сыграл ключевую роль в трансфере Комана в «Аль-Наср». Криштиану говорил, что хочет играть с Кингсли (Bild)