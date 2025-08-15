Фото
18

Коман перешел в «Аль-Наср» Роналду из «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов

Кингсли Коман стал игроком «Аль-Насра».

Саудовский клуб, за который играет Криштиану Роналду, объявил о трансфере 29-летнего атакующего полузащитника.

Ранее сообщалось, что «Бавария» продаст игрока за 35 млн евро с учетом бонусов. 

Коман подписал контракт до 2028 года. Его зарплата составит 20-25 млн евро за сезон.

Фото: x.com/AlNassrFC

Роналду сыграл ключевую роль в трансфере Комана в «Аль-Наср». Криштиану говорил, что хочет играть с Кингсли (Bild)

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?15254 голоса
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Аль-Насра»
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКингсли Коман
трансферы
logoКриштиану Роналду
деньги
logoСборная Франции по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Коман попрощался с «Баварией»: «Мы разделили незабываемые воспоминания, горжусь победным голом в финале ЛЧ-2020. Желаю команде дальнейших успехов»
8сегодня, 17:46
Руководство «Баварии» недовольно работой Эберля по сумме трансфера Комана в «Аль-Наср» (Kicker)
20вчера, 01:35
Коман идет в «Аль-Наср». После 12 титулов в топ-лигах и победного гола в финале ЛЧ
1613 августа, 16:20
«Аль-Наср» покупает Комана у «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов. Вингер будет зарабатывать 20-25 млн в год
5311 августа, 10:41
Главные новости
«Ливерпуль» – «Борнмут». 2:1 – у Экитике 1+1, Гакпо и Семеньо тоже забили. Онлайн-трансляция
567 минут назадLive
Экитике забил первый гол в АПЛ и сделал ассист в игре с «Борнмутом». У перешедшего за 95 млн евро форварда 2+1 в 2 матчах за «Ливерпуль»
1420 минут назад
Защитник «Борнмута» Сенеси махнул рукой возле мяча, помешав Экитике выйти 1 на 1. Тэйлор не увидел касания, ВАР не вмешался
4749 минут назадФото
Батраков – самый дорогой игрок РПЛ, CIES оценил хавбека «Локо» в 38-44 млн евро. Энрике за 32-37 млн – самый дорогой в «Зените», Кисляк за 28-33 – в ЦСКА, Угальде за 19-22 млн – в «Спартаке»
3356 минут назад
Ла Лига стартовала! «Вильярреал» принимает «Овьедо», «Жирона» уступила «Райо», «Барселона» сыграет в субботу, «Реал» – во вторник
35сегодня, 19:30Live
«Ливерпуль» провел минуту молчания в память о Жоте и его брате перед 1-м матчем сезона на «Энфилде». Фанаты посвятили баннеры Андре, Диогу и его семье
1сегодня, 19:29Фото
Перес получит 1 евро – он выиграл суд у El Confidencial, слившей записи его высказываний об игроках «Реала». Верховный суд признал решение от 2022 года окончательным
16сегодня, 19:02
АПЛ стартовала! «Ливерпуль» против «Борнмута», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
244сегодня, 19:01Live
У кого из легенд «Ливерпуля» семь голов в свои ворота? Узнайте в нашей игре
сегодня, 19:00Тесты и игры
«Байер» выиграл 1-й матч при тен Хаге, разгромив «Зонненхоф-Гроссаспах (4:0) из Региональной лиги
7сегодня, 18:43
Ко всем новостям
Последние новости
Дзюба выложил видео с собой под песню Майкла Джексона: «Бейте меня, убивайте меня, не ваше дело! Я хочу сказать лишь одно: «Мне плевать на вас!»
413 минут назад
«Инфраструктура «Краснодара» находится на уровне лучших клубов Европы. Стадион – самый красивый из тех, что я видел». Вингер «быков» Сантос о клубе
16 минут назад
«МЮ» согласен продать Санчо «Роме» за 20 млн фунтов. Клубы ждут решения вингера, личные условия не согласованы
25 минут назад
«Пари НН» купил защитника сборной Беларуси Пигаса у минского «Динамо»
6сегодня, 19:18Фото
Алиссон проводит 300-й матч за «Ливерпуль» и 230-й в АПЛ
2сегодня, 19:08
Игорь Ледяхов: «Когда вернемся в еврокубки, лимит ни к чему хорошему не приведет. Но для развития наших футболистов будет больше шансов»
5сегодня, 19:05
Вингер «Краснодара» Сантос: «Мы способны сделать золотой дубль. Должны стать чемпионами»
3сегодня, 18:50
Кубок Италии. «Дженоа» против «Виченцы», «Сассуоло» победил «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
1сегодня, 18:45Live
Кубок Германии. «Байер» разгромил «Зонненхоф-Гроссаспах», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Рот-Вайссом» в понедельник
5сегодня, 18:45Live
Лига 1 стартовала! «Марсель» в гостях у «Ренна», «Монако» Головина сыграет в субботу, «ПСЖ» Сафонова – в воскресенье
6сегодня, 18:45Live