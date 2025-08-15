Волейболисты «Белогорья» досрочно завершили сбор в Белгороде в связи с оперативной обстановкой

Белгородские волейболисты досрочно завершили сбор из-за оперативной обстановки.

Об этом сообщила команда «Белогорье », которая представляет город и является бронзовым призером российской Суперлиги.

«В связи с оперативной обстановкой принято решение досрочно завершить тренировочный сбор в Белгороде. Подготовка к сезону-25/26 продолжится в Туле.

Все запланированные публичные мероприятия отменены. Следите за актуальной информацией и берегите себя», – заявили в пресс-службе клуба.