Волейболисты «Белогорья» досрочно завершили сбор в Белгороде в связи с оперативной обстановкой
Белгородские волейболисты досрочно завершили сбор из-за оперативной обстановки.
Об этом сообщила команда «Белогорье», которая представляет город и является бронзовым призером российской Суперлиги.
«В связи с оперативной обстановкой принято решение досрочно завершить тренировочный сбор в Белгороде. Подготовка к сезону-25/26 продолжится в Туле.
Все запланированные публичные мероприятия отменены. Следите за актуальной информацией и берегите себя», – заявили в пресс-службе клуба.
