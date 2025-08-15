Комличенко про РПЛ: «Чем покупать иностранщиков, лучше своих за год-два вырастить. Молодым начали давать шанс, стали больше играть»

Николай Комличенко высказался о появлении молодых футболистов в РПЛ.

– С чем связываете появление такой группы молодых талантов в РПЛ?

– Начали подпускать к составу, давать шанс. Они стали больше играть, их стали больше замечать.

– Это не кажется вам странным при нынешнем лимите, которого, по сути, нет?

– Да нет.

Чем покупать иностранщиков на их место, лучше своих за год-два вырастить.

Кто-то выращивает, кто-то покупает – у всех разное видение, – сказал нападающий «Локомотива » Николай Комличенко .