  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Комличенко про РПЛ: «Чем покупать иностранщиков, лучше своих за год-два вырастить. Молодым начали давать шанс, стали больше играть»
59

Комличенко про РПЛ: «Чем покупать иностранщиков, лучше своих за год-два вырастить. Молодым начали давать шанс, стали больше играть»

Николай Комличенко высказался о появлении молодых футболистов в РПЛ.

– С чем связываете появление такой группы молодых талантов в РПЛ?

– Начали подпускать к составу, давать шанс. Они стали больше играть, их стали больше замечать.

– Это не кажется вам странным при нынешнем лимите, которого, по сути, нет?

– Да нет.

Чем покупать иностранщиков на их место, лучше своих за год-два вырастить.

Кто-то выращивает, кто-то покупает – у всех разное видение, – сказал нападающий «Локомотива» Николай Комличенко.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?13235 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoНиколай Комличенко
logoЛокомотив
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Спартак» может заплатить до 5 млн евро с бонусами за Самошникова («Чемпионат»)
54 секунды назад
«Борнмут» за 25 млн фунтов подпишет 19-летнего Доука из «Ливерпуля». Мерсисайдцы купили вингера за 600 тысяч в 2022-м
1426 минут назад
На ТВ Станциях Яндекса появился раздел «Спорт» – спортивными трансляциями можно управлять голосом
31 минуту назадСпецпроект
Дмитрий Аленичев: «У «Зенита» не может быть лидерства в популярности, раз велик процент иностранцев. Если бы за клуб играли россияне, число болельщиков увеличилось бы в разы»
3040 минут назад
Баннер «Убийцы с 1939-го» вывесили фанаты израильского «Маккаби» во время матча с «Ракувом». Президент Польши их осудил: «Это оскорбляет память жертв Второй мировой войны, включая евреев»
3343 минуты назад
«Спартак» улучшил предложение по Самошникову. Ожидается, что «Локомотив» его примет («СЭ»)
3350 минут назад
Карпин о футболистах РПЛ: «Не то что три задания разных дать в игре – там два не дашь, компьютер зависает. Поэтому у Гвардиолы сложно что-то почерпнуть, чтобы я мог это применить»
51сегодня, 12:21
Медведев перед «Спартаком»: «Разворот двух футболок принимающей команды без разворота гостевой футболки не соответствует международной практике и выглядит странно»
100сегодня, 11:45
«Футбол – это не НФЛ с ее тремя месяцами работы в году. Брэди не очень хорошо разбирается в теме». Руни о недовольстве Тома его работой в «Бирмингеме»
2сегодня, 11:40
Онопко о Карпине в «Динамо»: «Георгич хочет команду, играющую в современный футбол. В «Ростове» побед не было, но дорогого стоит то, что о нас говорили с уважением»
20сегодня, 11:36
Ко всем новостям
Последние новости
Аморим о Шешко: «Бен долгое время будет нападающим «МЮ», поэтому мы заплатили так много денег. Он может войти в историю клуба»
48 минут назад
Акинфеев про хейт: «Адекватный человек вряд ли приедет домой и первым делом полезет строчить гневные комментарии: «Да ты козел...» Смысл мне реагировать?»
110 минут назад
Топ-10 интриг АПЛ-2025/26 – в новом выпуске от Мяч Production! Кто удивит, а кто – провалится?
13 минут назад
Захарян включен в заявку «Сосьедада» на матч с «Валенсией»
123 минуты назад
Агбонлахор считает, что капитаном «Арсенала» должен быть Райс, а не Эдегор: «Мартин не показывал должного уровня в прошлом сезоне. У Деклана есть нужные качества, он поведет команду»
540 минут назад
Мохамед Салах: «Снизьте мою цену в Фэнтези! Чтобы все могли взять меня в свои команды»
951 минуту назад
«Акрон» отдал вратаря Волкова в аренду «Родине». Он рекордсмен клуба по количеству матчей
сегодня, 12:31
Мареска о травме Колуилла: «Челси» нужен новый центральный защитник. У нас фантастический состав, но клуб знает, что я думаю»
8сегодня, 12:16
Кубок Германии. «Байер» сыграет с «Зонненхоф-Гроссаспахом», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Рот-Вайсс Эссеном» в понедельник
2сегодня, 12:05
Кубок Италии. «Сассуоло» сыграет с «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
сегодня, 10:54