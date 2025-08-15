Зарплата Гусева в «Динамо» – 45 млн рублей (Алексей Шевченко)
Зарплата Никиты Гусева в «Динамо» составит 45 млн рублей.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
Сегодня «Динамо» подписало полноценный контракт Никитой Гусевым на один сезон. С 1 августа форвард был в клубе на пробном соглашении.
«Зарплата Никиты Гусева – 45 миллионов. Может, хватит смешить народ?» – написал Шевченко.
В прошедшем сезоне 33-летний Никита Гусев стал лучшим бомбардиром «Динамо» в регулярном чемпионате, набрав 69 (29+40) очков в 68 играх. Нападающий также отметился 11 (5+6) баллами в 17 матчах плей-офф.
