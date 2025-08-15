Акинфеев на страже российского футбола, Манчини предложили «Спартаку», «Реал» возглавил рейтинг УЕФА, первая победа «Пари НН» и безумное удаление Мохеби и другие новости
1. Игорь Акинфеев жестко осудил хейтеров российского футбола («если дно – не смотрите») и ответил на критику тренера вратарей «Краснодара» («я вообще ничего не умею»). Также вратарь ЦСКА вспомнил, как отказал «Баварии», и заявил, что ощущает себя старым Терминатором.
2. Агенты Роберто Манчини предложили «Спартаку» его кандидатуру.
3. «Реал» возглавил клубный рейтинг УЕФА перед стартом нового сезона. А Brand Finance признал «Мадрид» самым дорогим футбольным брендом мира.
4. В заключительном матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Пари НН» обыграл «Ростов» – первая победа нижегородцев в сезоне. Желто-синие проиграли пять матчей из шести, а Мохеби схватил нелепейшую красную карточку.
5. На теннисном турнире в Цинциннати Янник Синнер разгромил Феликса Оже-Альяссима.
В женской сетке Вероника Кудерметова прошла Магду Линетт.
6. В квалификации Лиги Европы гибралтарский «Линкольн» выбил «Ноа» и гарантировал себе участие в групповой стадии еврокубков. ПАОК Оздоева и Чалова также идет дальше, все результаты – здесь, пары раунда плей-офф – тут.
В Лиге конференций АЕК выбил «Арис» Кокорина, остальные результаты – здесь, а пары – по этой ссылке.
7. «Челси» переведет часть бонусов за КЧМ семьям Диогу Жоты и его брата.
8. Матис Тель подвергся расистским оскорблениям после матча с «ПСЖ». За француза заступились Kick It Out и Ришарлисон.
9. КДК сделал замечание «Ахмату» за использование на матче с «Зенитом» системы оповещения для поддержки команды.
10. Тимофей Мозгов не сыграет за «Амкал» в Кубке России и не станет самым высоким футболистом в истории.
11. «Судья – #######!» Комитет по этике рассмотрит поведение исполнительного директора «Орла», который попросил фанатов зарядить оскорбительную кричалку про арбитра.
12. Девушка Алексея Батракова Ирина Подшибякина ответила на претензии по поводу 10-летней разницы в возрасте.
Цитаты дня
Быстров об РПЛ: «Где Луис Энрике? Где Жедсоны-фигедсоны? Русские сейчас рулят. На первые роли вышли Глебов, Батраков, Кисляк, Саусь, Раков»
Вратарь «Махачкалы» Волк об ужесточении лимита: «Не дураки это обсуждают. Куча людей анализируют ситуацию, собирают мнения – верное решение, значит»
Дмитрий Ефремов: «Говорят, что все русские бухают, – в Чехии льют еще хуже, чем мы. Мотор крякнет столько пить»
Новичок «Реала» Мастантуоно о лучшем игроке в мире: «Месси. Я аргентинец, и для меня он лучший»
Александр Медведев: «В «Зените» введен план «Перехват». Перехват и железнодорожных составов, и стада быков, и так далее. По этому плану нужно побеждать»