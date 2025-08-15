Акинфеев на страже российского футбола, Манчини предложили «Спартаку», «Реал» возглавил рейтинг УЕФА, первая победа «Пари НН» и безумное удаление Мохеби и другие новости

1. Игорь Акинфеев жестко осудил хейтеров российского футбола («если дно – не смотрите») и ответил на критику тренера вратарей «Краснодара» («я вообще ничего не умею»). Также вратарь ЦСКА вспомнил, как отказал «Баварии» , и заявил, что ощущает себя старым Терминатором .

2. Агенты Роберто Манчини предложили «Спартаку» его кандидатуру.

3. «Реал» возглавил клубный рейтинг УЕФА перед стартом нового сезона. А Brand Finance признал «Мадрид» самым дорогим футбольным брендом мира.

4. В заключительном матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Пари НН» обыграл «Ростов» – первая победа нижегородцев в сезоне. Желто-синие проиграли пять матчей из шести , а Мохеби схватил нелепейшую красную карточку .

5. На теннисном турнире в Цинциннати Янник Синнер разгромил Феликса Оже-Альяссима .

В женской сетке Вероника Кудерметова прошла Магду Линетт .

6. В квалификации Лиги Европы гибралтарский «Линкольн» выбил «Ноа» и гарантировал себе участие в групповой стадии еврокубков. ПАОК Оздоева и Чалова также идет дальше, все результаты – здесь , пары раунда плей-офф – тут .

В Лиге конференций АЕК выбил «Арис» Кокорина, остальные результаты – здесь , а пары – по этой ссылке .

7. «Челси» переведет часть бонусов за КЧМ семьям Диогу Жоты и его брата .

8. Матис Тель подвергся расистским оскорблениям после матча с «ПСЖ». За француза заступились Kick It Out и Ришарлисон .

9. КДК сделал замечание «Ахмату» за использование на матче с «Зенитом» системы оповещения для поддержки команды.

10. Тимофей Мозгов не сыграет за «Амкал» в Кубке России и не станет самым высоким футболистом в истории.

11. «Судья – #######!» Комитет по этике рассмотрит поведение исполнительного директора «Орла» , который попросил фанатов зарядить оскорбительную кричалку про арбитра.

12. Девушка Алексея Батракова Ирина Подшибякина ответила на претензии по поводу 10-летней разницы в возрасте.

Цитаты дня

Быстров об РПЛ: «Где Луис Энрике? Где Жедсоны-фигедсоны? Русские сейчас рулят. На первые роли вышли Глебов, Батраков, Кисляк, Саусь, Раков»

Вратарь «Махачкалы» Волк об ужесточении лимита: «Не дураки это обсуждают. Куча людей анализируют ситуацию, собирают мнения – верное решение, значит»

Дмитрий Ефремов: «Говорят, что все русские бухают, – в Чехии льют еще хуже, чем мы. Мотор крякнет столько пить»

Новичок «Реала» Мастантуоно о лучшем игроке в мире: «Месси. Я аргентинец, и для меня он лучший»

Александр Медведев: «В «Зените» введен план «Перехват». Перехват и железнодорожных составов, и стада быков, и так далее. По этому плану нужно побеждать»