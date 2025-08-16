ЦСКА арендовал Руиса у «Мильонариоса» с опцией выкупа

ЦСКА арендовал вингера Даниэля Руиса у «Мильонариоса».

Сообщалось , что армейцы заплатят 500 тысяч долларов за аренду Руиса, а выкуп стоит 1,5 млн.

«Даниэль Руис – в ПФК ЦСКА ! Наш клуб подписал контракт с колумбийским полузащитником на правах аренды.

Срок соглашения рассчитан до окончания сезона-2025/26 и предусматривает опцию выкупа при выполнении определенных условий.

Даниэль будет выступать под номером 19. Руис переходит к нам из «Мильонариоса ». За четыре года в колумбийском клубе он сыграл в 196 матчах, в которых отметился 22 голами и 33 голевыми передачами.

24-летний футболист также имеет опыт выступления за сборную Колумбии .

Добро пожаловать домой, Даниэль!» – говорится в сообщении ЦСКА.

Фото: t.me/pfccskamoscow

