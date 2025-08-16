Фото
18

ЦСКА арендовал Руиса у «Мильонариоса» с опцией выкупа

ЦСКА арендовал вингера Даниэля Руиса у «Мильонариоса».

Сообщалось, что армейцы заплатят 500 тысяч долларов за аренду Руиса, а выкуп стоит 1,5 млн.

«Даниэль Руис – в ПФК ЦСКА! Наш клуб подписал контракт с колумбийским полузащитником на правах аренды.

Срок соглашения рассчитан до окончания сезона-2025/26 и предусматривает опцию выкупа при выполнении определенных условий.

Даниэль будет выступать под номером 19. Руис переходит к нам из «Мильонариоса». За четыре года в колумбийском клубе он сыграл в 196 матчах, в которых отметился 22 голами и 33 голевыми передачами.

24-летний футболист также имеет опыт выступления за сборную Колумбии.

Добро пожаловать домой, Даниэль!» – говорится в сообщении ЦСКА.

Фото: t.me/pfccskamoscow

Руис прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА: «Мы должны бороться за титулы, и почему бы не стать чемпионами»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoЦСКА
logoвысшая лига Колумбия
logoпремьер-лига Россия
logoМильонариос
logoСборная Колумбии по футболу
трансферы
