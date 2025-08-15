Россия опустилась на 30-е место в таблице коэффициентов УЕФА на данный момент. В конце сезона ассоциации начислят 4,333 балла

Россия опустилась на 30-ю строчку в рейтинге УЕФА.

Россию в клубном рейтинге ассоциаций обошла Болгария после побед «Левски» и «Арды» в квалификации Лиги конференции. На счету России 18,299 балла, у Болгарии – 18,375.

Стоит отметить, что России в конце сезона начислят 4,333 балла – наименьшее количество очков, заработанных клубами за последние пять сезонов.

Возглавляет рейтинг УЕФА Англия (90,839), на втором месте – Италия (80,946), на третьем – Испания (74,953).