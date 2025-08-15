«Ливерпуль» за 35 млн евро купил 18-летнего защитника «Пармы» Леони

Джованни Леони перешел в «Ливерпуль».

Мерсисайдцы подписали 18-летнего защитника «Пармы» за 35 млн евро. Сообщалось, что контракт итальянца будет рассчитан до 2031 года.

Леони будет выступать за «красных» под номером 15.

В прошлом сезоне Леони провел за «Парму» 17 матчей в Серии А и забил один гол.

На игрока также претендовали «Интер», «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Фото: liverpoolfc.com