Роднина об ограничении звонков в мессенджерах: «Я надеюсь, что это временно. Сложные ситуации требуют непростых решений»

Ирина Роднина надеется, что ограничение звонков в мессенджерах будет временным.

13 августа Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp в целях противодействия преступникам.

«Я не только слышала об ограничениях, но и почувствовала это. Мы находимся в тяжелой ситуации, в особой ситуации. Но за это дело отвечаю не я, а те люди, которые просят о контроле.

Я ощутила, что какие-то звонки доходят, какие-то нет...Тяжело связаться. Очень многие у нас в стране пользуются мессенджерами для звонков. Но я надеюсь, что эти ограничения временные. Сложные ситуации требуют непростых решений», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина .