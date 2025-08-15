Цинциннати (WTA). 1/4 финала. Калинская встретится со Швентек, Соболенко – с Рыбакиной, Кудерметова поборется с Грачевой, Гауфф – с Паолини
Анна Калинская сыграет с Игой Швентек в четвертьфинале в Цинциннати.
Вероника Кудерметова встретится с Варварой Грачевой.
Сетка турнира здесь.
Cincinnati Open
Цинциннати, США
7 – 18 августа 2025
WTA 1000
Призовой фонд – 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
