Истомин пошутил о супружеских парах в биатлоне: «Путин сказал, что нужно повышать демографию, поэтому мы тоже эти цели не должны упускать из виду»

Артем Истомин пошутил о большом количестве супружеских пар в российском биатлоне.

«Президент страны наш, Владимир Владимирович (Путин), сказал, что нужно повышать демографию. Поэтому мы тоже эти цели не должны упускать из виду. У нас, наверное, одна из немногих команд, которая как раз этим занимается, ха-ха. Выдает, так сказать, замуж каждый год стабильно.

Я ничего в этом плохого не вижу. Это жизнь, от нее никуда ты не уйдешь. Нельзя жить только одним спортом здесь, зацикливаться только на этом. И я думаю, что многим, наоборот, это должно помогать в какой-то степени: новый этап жизни, какая-то перезагрузка происходит, переосмысление, может быть, – для чего они здесь работают, для чего они уезжают от семьи на такой период времени, достаточно большой. Мы шесть месяцев в году тренируемся, каждый месяц по три недели сборы проходят – это много времени мы проводим на сборах, вдали от семьи.

Купировать эти моменты можно, конечно, но просто разговаривать со спортсменами надо, объяснять, что они должны быть профессионалами. Что если они для себя поставили какую-то цель, то они должны создать условия для того, чтобы добиваться этой цели», – сказал тренер сборной России по биатлону Истомин .