26

Евгения Медведева исполнит роль футболистки в фильме «Тренировка гнева»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева исполнит роль футболистки в фильме «Тренировка гнева».

По сюжету в сеть попадает видео, где тренер женской команды «Торпеда» мотивирует своих спортсменок оскорблениями и угрозами. Несмотря на победу в матче, общество требует его «отмены», а руководство клуба ставит ультиматум: увольнение или терапия с психологом.

Фильм планируется выпустить в прокат в 2027 году. 

«Главную роль в картине исполнит Сергей Гармаш, Анастасия Талызина сыграет спортивного психолога, а фигуристка Евгения Медведева исполнит роль футболистки», – рассказал режиссер Виталий Дудка на защите проекта в Министерстве культуры РФ.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
