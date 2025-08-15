2

ACA 190: Гасанов – Арышев, Одилов против Силвы и другие бои

15 августа в Москве состоится турнир ACA 190. В главном событии пройдет титульный бой в среднем весе между Магомедрасулом Гасановым (19-2) и Дмитрием Арышевым (17-8-1).

Другие бои турнира:

● Фаридун Одилов (18-2-2) – Леонардо Силва (21-6);

● Биберт Туменов (13-2) – Павел Гордеев (20-4);

● Марат Балаев (12-4) – Энрике Барзола (21-9-2);

● Махарбек Каргинов (17-3) – Алимардан Абдыкааров (20-8-1).

Прямую трансляцию турнира проведет телеканал «Матч!» Начало – в 19:30 по московскому времени.

Президент ACA Бибулатов: «Ведем переговоры с Вартаняном о поединке с Абдулвахабовым»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoACA
Марат Балаев
Фаридун Одилов
logoMMA
Магомедрасул Гасанов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мечтаю, чтобы мой бой посмотрел президент». Боец из уральской глубинки идет в самую жесткую лигу России
58 августа, 09:45Трибуна
Чемпион Гран-при «Наше Дело» Грозин подписал контракт с ACA: «В их пользу допинг-контроль и больший гонорар, чем в RCC»
29 июня, 18:12
Боец Анис Екубов заработал в АСА 3,8 млн рублей за полтора года (Асланбек Бадаев)
163 июня, 16:19
Главные новости
Ариэль Хельвани: «Конор и его команда подтвердили, что он не ушел из UFC»
5 минут назад
WBO обязала Бивола предоставить подробную медицинскую документацию о травме
55 минут назад
Чимаев – о бое с дю Плесси: «Африка больше никогда не увидит чемпионского пояса UFC»
6сегодня, 08:30
Опубликован официальный постер UFC 320. Турнир возглавит реванш Анкалаева и Перейры
1сегодня, 07:55Фото
Дана Уайт опроверг информацию об увольнении Макгрегора из UFC
2сегодня, 07:40
Дю Плесси и Чимаев провели битву взглядов перед боем на UFC 319
1сегодня, 07:25Видео
Календарь боев в MMA и боксе в августе-2025
95сегодня, 07:00
Конор Макгрегор исключен из ростера UFC (UFC Roster Tracker)
25вчера, 19:06
На Спортсе’’ – выборы лучшего тяжеловеса в истории бокса. Сегодня – последний день голосования
162вчера, 18:30
Пол Хьюз: «К концу боя Усман был на грани смерти»
3вчера, 18:03
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04