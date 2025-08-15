ACA 190: Гасанов – Арышев, Одилов против Силвы и другие бои
15 августа в Москве состоится турнир ACA 190. В главном событии пройдет титульный бой в среднем весе между Магомедрасулом Гасановым (19-2) и Дмитрием Арышевым (17-8-1).
Другие бои турнира:
● Фаридун Одилов (18-2-2) – Леонардо Силва (21-6);
● Биберт Туменов (13-2) – Павел Гордеев (20-4);
● Марат Балаев (12-4) – Энрике Барзола (21-9-2);
● Махарбек Каргинов (17-3) – Алимардан Абдыкааров (20-8-1).
Прямую трансляцию турнира проведет телеканал «Матч!» Начало – в 19:30 по московскому времени.
Президент ACA Бибулатов: «Ведем переговоры с Вартаняном о поединке с Абдулвахабовым»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
