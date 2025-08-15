ACA 190: Гасанов – Арышев, Одилов против Силвы и другие бои

15 августа в Москве состоится турнир ACA 190 . В главном событии пройдет титульный бой в среднем весе между Магомедрасулом Гасановым (19-2) и Дмитрием Арышевым (17-8-1).

Другие бои турнира :

● Фаридун Одилов (18-2-2) – Леонардо Силва (21-6);

● Биберт Туменов (13-2) – Павел Гордеев (20-4);

● Марат Балаев (12-4) – Энрике Барзола (21-9-2);

● Махарбек Каргинов (17-3) – Алимардан Абдыкааров (20-8-1).

Прямую трансляцию турнира проведет телеканал «Матч!» Начало – в 19:30 по московскому времени.

Президент ACA Бибулатов: «Ведем переговоры с Вартаняном о поединке с Абдулвахабовым»