Зарплата Ливо в «Тракторе» – 90 млн рублей. Он может получить 70 млн рублей бонусов за попадание в топ-3 бомбардиров сезона («Чемпионат»)

Зарплата Джоша Ливо в «Тракторе» составит 90 млн рублей плюс бонусы.

Как сообщает «Чемпионат», в соглашении игрока прописана бонусная часть в размере 70 млн рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров по итогам сезона. Отмечается, что эти бонусы не учитываются в потолке зарплат.

13 августа «Салават» расторг контракт с нападающим по обоюдному согласию сторон. Зарплата 32-летнего игрока по 2-летнему соглашению с уфимским клубом составляла 110 млн рублей за сезон.

Сегодня агент Ливо подтвердил переход игрока в «Трактор».

В прошлом сезоне Джош Ливо набрал за «Салават» 80 (49+31) очков в 62 матчах при полезности «плюс 26». В плей-офф у форварда 15 (2+13) баллов в 14 играх при полезности «плюс 2». Он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата в минувшем сезоне.