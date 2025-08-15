Гусев продлил контракт с «Динамо» на год. С 1 августа форвард был на пробном соглашении

Московское «Динамо» подписало полноценный контракт Никитой Гусевым.

Срок соглашения с нападающим рассчитан на один сезон.

В прошедшем сезоне 33-летний Никита Гусев стал лучшим бомбардиром «Динамо» в регулярном чемпионате, набрав 69 (29+40) очков в 68 играх. Нападающий также отметился 11 (5+6) баллами в 17 матчах плей-офф.

Напомним, 1 августа «Динамо » и Гусев подписали пробный контракт сроком до 21 августа.