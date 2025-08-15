Защитник «Борнмута» Сенеси махнул рукой возле мяча, помешав Экитике выйти 1 на 1. Тэйлор не увидел касания, ВАР не вмешался
Энтони Тэйлор не увидел игру рукой защитника «Борнмута» в матче с «Ливерпулем».
«Красные» принимают «вишен» (1:0, первый тайм) в 1-м туре АПЛ. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 14-й минуте защитник «Борнмута» Маркос Сенеси махнул рукой возле мяча и помешал форварду Юго Экитике выйти один на один. Кроме того, мяч мог попасть в руку аргентинцу перед этим – когда отскочил от его же ноги.
Однако главный арбитр Тэйлор не увидел игру рукой. ВАР также не стал вмешиваться в эпизод.
Изображения: скриншоты из трансляции матча
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
