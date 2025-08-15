У Малафеева родился четвертый ребенок – от гимнастки Шкатовой, которая младше экс-вратаря «Зенита» на 21 год

У Вячеслава Малафеева сегодня родился четвертый ребенок.

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России поделился новостью в социальных сетях.

Вячеслав выложил фото со своей супругой гимнасткой Ангелиной Шкатовой и новорожденным мальчиком.

«Александр Вячеславович Малафеев, добро пожаловать, чемпион! 15.08.2025», – говорится в сообщении экс-футболиста.

У Малафеева есть еще трое детей: дочь Ксения и сын Максим от первого брака Мариной Безбородовой, а также сын Алекс от второго брака с Екатериной Комяковой.

