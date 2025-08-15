У Малафеева родился четвертый ребенок – от гимнастки Шкатовой, которая младше экс-вратаря «Зенита» на 21 год
У Вячеслава Малафеева сегодня родился четвертый ребенок.
Бывший голкипер «Зенита» и сборной России поделился новостью в социальных сетях.
Вячеслав выложил фото со своей супругой гимнасткой Ангелиной Шкатовой и новорожденным мальчиком.
«Александр Вячеславович Малафеев, добро пожаловать, чемпион! 15.08.2025», – говорится в сообщении экс-футболиста.
У Малафеева есть еще трое детей: дочь Ксения и сын Максим от первого брака Мариной Безбородовой, а также сын Алекс от второго брака с Екатериной Комяковой.
Фото: instagram.com/malafeev16ru
Малафеев женился в третий раз. Серебряная медалистка Олимпиады-2020 Шкатова младше экс-вратаря «Зенита» на 21 год
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Вячеслава Малафеева
