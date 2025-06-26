«Макларен» показал кадры с заездов Брэда Питта в болиде «Ф-1»
Брэд Питт впервые сел за руль болида «Формулы-1» – «Макларена».
В рамках съемок фильма «Формула-1» американец управлял модицифированными машинами «Формулы-2».
Двукратный обладатель премии «Оскар» провел заезды на «Трассе Америк» в Остине. Питт пилотировал машину MCL60 2023 года.
Ранее актер посетил базу «Макларена» в Уокинге, где принял участие в брифингах инженеров, подгонке сиденья и работал на симуляторе.
Фильм «Ф-1» уже на экранах. Отзывы экспертов и гонщиков: визуал – восторг, но как с сюжетом?
Ферстаппен отправился на тесты GT3 в Спа, другие гонщики – на премьеру фильма «Формула-1» в Нью-Йорке. Ранее Макс пропустил предпремьерный показ в Монако
Фото: сайт «Формулы-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Макларен»
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