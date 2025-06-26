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«Макларен» показал кадры с заездов Брэда Питта в болиде «Ф-1»

Брэд Питт впервые сел за руль болида «Формулы-1» – «Макларена».

В рамках съемок фильма «Формула-1» американец управлял модицифированными машинами «Формулы-2».

Двукратный обладатель премии «Оскар» провел заезды на «Трассе Америк» в Остине. Питт пилотировал машину MCL60 2023 года.

Ранее актер посетил базу «Макларена» в Уокинге, где принял участие в брифингах инженеров, подгонке сиденья и работал на симуляторе.

Фильм «Ф-1» уже на экранах. Отзывы экспертов и гонщиков: визуал – восторг, но как с сюжетом?

Ферстаппен отправился на тесты GT3 в Спа, другие гонщики – на премьеру фильма «Формула-1» в Нью-Йорке. Ранее Макс пропустил предпремьерный показ в Монако

Фото: сайт «Формулы-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Макларен»
Трасса Америк
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