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Генсек РФС: «Ситуация с Израилем – классический пример двойных стандартов. Европейские коллеги это понимают, но ссылаются на политиков, которые не дают им действовать адекватно»

Максим Митрофанов назвал ситуацию с Израилем «примером двойных стандартов».

«Ситуация с Израилем – классический пример двойных стандартов. Тем более [в 2023 году] была Газа, теперь – Иран. Европейские коллеги понимают, что это двойные стандарты, но ссылаются на политиков, которые не дают им действовать адекватно.

Но мы хотели бы вновь акцентировать внимание на том, что мы не хотим отстранения Израиля, мы хотим возвращения России», – сказал генеральный секретарь РФС.

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?5156 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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