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МОК рассмотрит вопрос о критериях допуска российских спортсменов на заседаниях исполкома в сентябре и декабре

Глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что комитет рассмотрит вопрос допуска россиян.

«Исполнительный комитет не рассматривал какие-либо изменения в отношении нейтральных спортсменов, они не были включены в повестку дня. Но будут включены в повестку дня в ближайшие месяцы на будущих заседаниях исполкома», – сказала Ковентри.

«У нас исполком в сентябре и чуть позже в декабре, этот вопрос будет в повестке», – цитирует главу МОК «Р-Спорт».

23 июня двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
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