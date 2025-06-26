МОК рассмотрит вопрос о критериях допуска российских спортсменов на заседаниях исполкома в сентябре и декабре

Глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что комитет рассмотрит вопрос допуска россиян.

«Исполнительный комитет не рассматривал какие-либо изменения в отношении нейтральных спортсменов, они не были включены в повестку дня. Но будут включены в повестку дня в ближайшие месяцы на будущих заседаниях исполкома», – сказала Ковентри.

«У нас исполком в сентябре и чуть позже в декабре, этот вопрос будет в повестке», – цитирует главу МОК «Р-Спорт» .

23 июня двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК ).