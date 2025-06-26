15

«Динамо» заплатит 300-350 млн рублей за Сергеева. Переговоры – на финальной стадии

«Динамо» заплатит 300-350 миллионов рублей за Ивана Сергеева.

Как сообщил «Чемпионат», переговоры по трансферу нападающего из «Крыльев Советов» в «Динамо» находятся на финальной стадии.

Клубы ведут обсуждение итоговой суммы, которая составит либо 300 миллионов рублей, либо 350 млн рублей.

Вероятно, уже сегодня, 26 июня, стороны договорятся. Футболист уже решил перейти в «Динамо».

Иван Сергеев отметился 9 голами и 2 ассистами в 26 матчах прошлого сезона Мир РПЛ.

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?4220 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoИван Сергеев
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoКрылья Советов
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергеев отказал «Спартаку» и близок к переходу в «Динамо» («СЭ»)
128вчера, 19:05
Главные новости
Мостовой о вопросах, которые задал бы Путину: «Президент должен заниматься более насущными делами. Скорее я адресовал бы их людям, которые занимаются российским спортом»
1 минуту назад
«Локомотив» заплатил «Мариуполю» 65 тысяч евро за Мампасси. Трансферный бан снимут в течение недели («Чемпионат»)
2 минуты назад
Перрен намерен зарабатывать около 1 млн евро в год в «Краснодаре». Вингер открыт к переходу, «Осер» хочет 5 млн евро
1357 минут назад
Расширяемся и ищем усиление в финансовую команду. Начинающие специалисты, откликайтесь на вакансию!
сегодня, 07:00Вакансия
Медведев о Жерсоне в «Зените»: «Предпосылки для перехода есть. Он был одним из лучших игроков, когда «Фламенго» победил «Челси»
18сегодня, 06:50
Батраков заявил, что Головина не знают в Монако: «Моя девушка спрашивала у пацанов на улицах. Никто не знает»
68сегодня, 06:40
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Ювентус» сыграет с «Манчестер Сити», «Реал» против «Зальцбурга»
653сегодня, 06:20
«Зенит» – самая популярная команда в России, Демин – 8-й на драфте НБА, Пьянич ушел из ЦСКА, «Ойлерс» обменяли Кэйна, «Аль-Наср» уволил Пиоли и другие новости
21сегодня, 04:10
Андрей Канчельскис: «Семака нельзя сравнивать с Романцевым, Семиным, Бышовцем, Бесковым и Газзаевым. Выигрывает чемпионства, но сопротивления нет»
125сегодня, 05:45
Алонсо о «Реале»: «Все 11 футболистов должны защищаться. И в прессинге нужно участвовать всем – Вини, Джуд, Феде и Килиан. Мы должны это улучшить, работаем»
33сегодня, 05:35
Ко всем новостям
Последние новости
Батраков о том, что опережает Ямаля по продвинутым данным: «Как можно сравнить Ла Лигу и РПЛ? Если бы обогнал Ламина в Ла Лиге, было бы приятнее»
117 минут назад
Радченко о споре Радимова и Соболева на 20 голов: «Ящик пива – очень серьезная мотивация для Александра! Если себя не проявит, «Зенит» ждать больше не будет»
627 минут назад
Блан о «Золотом мяче»: «Дембеле соответствует всем критериям для борьбы за приз. Но случаются сюрпризы – и победителем оказывается не тот, кого ожидаешь»
3сегодня, 07:05
«Ювентус» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 06:30
Главный вопрос в трансфере Карраскаля во «Фламенго» – гарантии перевода средств на счет «Динамо». Стороны возобновили переговоры («СЭ»)
5сегодня, 05:55
Мостовой о Сафонове и «ПСЖ»: «Если хочешь получать трофеи и просто сидеть – можно остаться. Если есть возможность, нужно уйти. Доннарумма – один из лучших в мире»
13сегодня, 05:21
Зоран Тошич: «Руководство «Спартака» видит потенциал Станковича, вместе с ним клуб может добиться больших успехов. Очень ценю и уважаю Деяна – это человек с сильным характером»
12сегодня, 04:55
Гальярдо не понравилось, что в ходе матча «Ривера» и «Интера» на стадионе показали счет игры «Монтеррея» и «Уравы»: «Как можно играть важный матч, но видеть кадры из другой игры?»
8сегодня, 04:45
«Лилль» хочет подписать 38-летнего Жиру. Французский клуб контактировал с форвардом «Лос-Анджелеса»
2сегодня, 03:55
Жезуш и Консейсау могут возглавить «Аль-Наср» Роналду. Клуб ранее уволил Пиоли
5сегодня, 03:45