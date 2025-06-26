«Динамо» заплатит 300-350 млн рублей за Сергеева. Переговоры – на финальной стадии
«Динамо» заплатит 300-350 миллионов рублей за Ивана Сергеева.
Как сообщил «Чемпионат», переговоры по трансферу нападающего из «Крыльев Советов» в «Динамо» находятся на финальной стадии.
Клубы ведут обсуждение итоговой суммы, которая составит либо 300 миллионов рублей, либо 350 млн рублей.
Вероятно, уже сегодня, 26 июня, стороны договорятся. Футболист уже решил перейти в «Динамо».
Иван Сергеев отметился 9 голами и 2 ассистами в 26 матчах прошлого сезона Мир РПЛ.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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