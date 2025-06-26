«Динамо» заплатит 300-350 млн рублей за Сергеева. Переговоры – на финальной стадии

«Динамо» заплатит 300-350 миллионов рублей за Ивана Сергеева.

Как сообщил «Чемпионат», переговоры по трансферу нападающего из «Крыльев Советов » в «Динамо » находятся на финальной стадии.

Клубы ведут обсуждение итоговой суммы, которая составит либо 300 миллионов рублей, либо 350 млн рублей.

Вероятно, уже сегодня, 26 июня, стороны договорятся. Футболист уже решил перейти в «Динамо».

Иван Сергеев отметился 9 голами и 2 ассистами в 26 матчах прошлого сезона Мир РПЛ .