«Ред Булл Зальцбург» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
«Реал Мадрид» сыграет с «Ред Булл Зальцбург» в 3-м туре клубного чемпионата мира.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 04:00 по московскому времени.
В прямом эфире матч можно посмотреть в Okko.
Клубный чемпионат мира. 3 тур
27 июня 01:00, Lincoln Financial Field
Не начался
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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