«Ред Булл Зальцбург» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 04:00

«Реал Мадрид» сыграет с «Ред Булл Зальцбург» в 3-м туре клубного чемпионата мира.

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит? 4366 голосов Ювентус Будет ничья Манчестер Сити Поделитесь c миром своим ответом