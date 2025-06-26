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«Ред Булл Зальцбург» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 04:00

«Реал Мадрид» сыграет с «Ред Булл Зальцбург» в 3-м туре клубного чемпионата мира.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 04:00 по московскому времени.

В прямом эфире матч можно посмотреть в Okko.

Клубный чемпионат мира. 3 тур
27 июня 01:00, Lincoln Financial Field
Ред Булл
Не начался
Реал Мадрид

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«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?4366 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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