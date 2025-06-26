«Коламбус» обменял Тарасова во «Флориду» на выбор в 5-м раунде драфта-2025

Даниил Тарасов обменян во «Флориду» из «Коламбуса».

Об этом сообщает пресс-служба «Пантерс». «Блю Джекетс» получили выбор в 5-м раунде драфта-2025.

26-летний голкипер провел 20 матчей в прошедшем регулярном сезоне, в которых одержал 7 побед, отражая в среднем 88,1% бросков при коэффициенте надежности 3,54.

Напомним, «Коламбус » в прошлом сезоне не вышел в плей-офф. «Флорида » стала обладателем Кубка Стэнли второй раз подряд.