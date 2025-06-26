Агкацев, Латышонок, Акинфеев, Максименко, Лунев – среди претендентов на приз вратарю сезона в России имени Яшина

Станислав Агкацев, Игорь Акинфеев и Евгений Латышонок претендуют на приз Яшина.

«Коммерсантъ» назвал 20 футболистов, претендующих на приз лучшему вратарю российского футбольного сезона имени Льва Яшина.

На награду претендуют: Станислав Агкацев («Краснодар »), Денис Адамов («Зенит»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Васютин («Акрон»), Давид Волк («Динамо» Махачкала ), Виталий Гудиев («Факел »; перешел в «Акрон»), Никита Кокарев («Химки »), Илья Лантратов («Локомотив»), Евгений Латышонок («Зенит»), Игорь Лещук («Динамо» Москва), Иван Ломаев («Крылья Советов»), Андрей Лунев («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак»), Никита Медведев («Пари НН»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Богдан Москвичев («Оренбург»), Евгений Ставер («Рубин»), Владислав Тороп (ЦСКА), Гиорги Шелия («Ахмат»), Рустам Ятимов («Ростов»).

Приз вручается с 1960 года, на первом этапе голосуют читатели.

По итогам сезона-2023/24 награду получил вратарь сборной России Матвей Сафонов.