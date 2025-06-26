Брэд Питт о Месси: «Он потрясающий, обожаю его! Я бы приехал посмотреть на него как турист»

Брэд Питт с восхищением высказался о Лионеле Месси.

Актер обсуждал лучших спортсменов мира вместе с коллегой по фильму «Формула-1» Дэмсоном Идрисом в выпуске Agree To Disagree на ютуб-канале LADBible. Идрис упомянул форварда «Интер Майами », назвав его «потрясающим» и «инопланетянином».

«Эй, чувак, он потрясающий! Я его обожаю. Будучи туристом, я бы приехал, чтобы увидеть его. Ему потребовалось много времени, чтобы заявить о себе на большом турнире (чемпионате мира – Спортс’‘). В последний раз ему это удалось», – сказал Питт.