Брэд Питт о Месси: «Он потрясающий, обожаю его! Я бы приехал посмотреть на него как турист»
Брэд Питт с восхищением высказался о Лионеле Месси.
Актер обсуждал лучших спортсменов мира вместе с коллегой по фильму «Формула-1» Дэмсоном Идрисом в выпуске Agree To Disagree на ютуб-канале LADBible. Идрис упомянул форварда «Интер Майами», назвав его «потрясающим» и «инопланетянином».
«Эй, чувак, он потрясающий! Я его обожаю. Будучи туристом, я бы приехал, чтобы увидеть его. Ему потребовалось много времени, чтобы заявить о себе на большом турнире (чемпионате мира – Спортс’‘). В последний раз ему это удалось», – сказал Питт.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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