Юран подтвердил, что возглавит «Серик Беледиеспор» Садыгова: «С 1 июля приступаем к работе. По уровню футбола 2-й дивизион Турции соответствует нижней восьмерке РПЛ»

Сергей Юран подтвердил, что будет работать в Турции.

Ранее стало известно , что российский специалист возглавит клуб «Серик Беледиеспор», 50% акций которого, как сообщалось, купил Туфан Садыгов .

«Вылетаю из Москвы в Анталью со своим штабом. Со мной четыре помощника. Предварительно все с турецкими руководителями «Серик Беледиеспор» обговорил. Подписание контракта запланировано на пятницу-субботу. С 1 июля приступаем к работе в Анталье.

Я всегда говорил: мне интересно, когда есть цели. А у этого клуба они есть. Собирать команду в придется фактически с нуля, поэтому в первом сезоне первоочередная задача – сохранить клуб во втором дивизионе. Это аналог нашей Первой лиги.

Я уже посмотрел несколько матчей и могу сказать, что по уровню футбола второй дивизион Турции соответствует нижней восьмерке РПЛ и лидерам нашей Первой лиги. Там серьезные иностранцы, полные стадионы. Футбол в Турции – как религия. Плюс мне как тренеру интересно попробовать себя в дальнем зарубежье, приобрести опыт. Это тоже немаловажный фактор.

Надеюсь, что в этом сезоне нам удастся закрепиться во втором дивизионе, а уже в следующем – включиться в борьбу за путевки в Суперлигу. Верю, что нам удастся оправдать надежды болельщиков клуба», – сказал Юран .