Счетная палата выявила недостатки на сумму 2,8 млрд рублей в деятельности Минспорта и ЦСП за 2024 год

Счетная палата РФ выявила нарушения и недостатки в деятельности Минспорта и ЦСП.

Орган выявил 28 нарушений и недостатки на общую сумму 2,8 миллиарда рублей, проанализировав работу Министерства спорта России и Центра спортивной подготовки.

Заключение о результатах проверки по исполнению федерального бюджета в сфере спорта за 2024 год было озвучено на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту 24 июня.

По словам зампредседателя Счетной палаты Галины Изотовой, главный акцент проверки был сделан на достоверность подаваемых данных, с этим пунктом министерство справилось успешно.

«Мы докладываем, уважаемые депутаты, уважаемые члены комитета, что отчетность является достоверной. Исполнение по доходам составило 5,4 миллиарда рублей, или почти 149 процентов от прогноза 2024 года», – сказала Изотова.

Из заявленных на год пяти показателей Минспорт не справился с одной целью: не достигнут нужный уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий.

Общий объем финансовых нарушений, выявленных в министерстве, составил 1,6 миллиарда рублей.

«Выявлены нарушения при формировании госзадания подведомственным учреждениям. Например, увеличен объем субсидии на выполнение госзадания ЦСП на сумму 298 миллионов рублей при отсутствии предусмотренных оснований.

В нарушение установленных норм министерством принято решение об использовании опять же ЦСП в 2024 году остатков средств субсидий на иные цели на общую сумму 914 миллионов рублей, также при отсутствии документов-оснований», – добавила Изотова.