«Аль-Наср» объявил о продлении контракта с Роналду: «История продолжается 🐐💛»

«Аль-Наср» объявил о продлении контракта с Криштиану Роналду.

Новый договор с 40-летним форвардом рассчитан до лета 2027 года.

Саудовский клуб выложил видео с португальским нападающим, подписав его «История продолжается 🐐💛».

«Аль-Наср » навсегда», – сказал Роналду в ролике.

Криштиану выступает за команду из Эр-Рияда с января 2023 года. В минувшем сезоне он провел 30 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи.

Фото: https://x.com/AlNassrFC_EN