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«Аль-Наср» объявил о продлении контракта с Роналду: «История продолжается 🐐💛»

«Аль-Наср» объявил о продлении контракта с Криштиану Роналду.

Новый договор с 40-летним форвардом рассчитан до лета 2027 года.

Саудовский клуб выложил видео с португальским нападающим, подписав его «История продолжается 🐐💛». 

«Аль-Наср» навсегда», – сказал Роналду в ролике. 

Криштиану выступает за команду из Эр-Рияда с января 2023 года. В минувшем сезоне он провел 30 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи.

Фото: https://x.com/AlNassrFC_EN

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ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Аль-Насра»
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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