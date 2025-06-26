«Аль-Наср» объявил о продлении контракта с Роналду: «История продолжается 🐐💛»
«Аль-Наср» объявил о продлении контракта с Криштиану Роналду.
Новый договор с 40-летним форвардом рассчитан до лета 2027 года.
Саудовский клуб выложил видео с португальским нападающим, подписав его «История продолжается 🐐💛».
«Аль-Наср» навсегда», – сказал Роналду в ролике.
Криштиану выступает за команду из Эр-Рияда с января 2023 года. В минувшем сезоне он провел 30 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи.
Фото: https://x.com/AlNassrFC_EN
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Аль-Насра»
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