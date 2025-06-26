Батраков заявил, что Головина не знают в Монако: «Моя девушка спрашивала у пацанов на улицах. Никто не знает»
Алексей Батраков рассказал о том, как провел отпуск в Монако.
– Видел, что ты проводил отпуск в Монако. Как тебе?
– Кайф! Контраст гор и города, дороги, пещеры. А там еще и море есть. Супер!
– На постоянке смог бы там жить, играть?
– Почему нет? Попробовать бы точно хотелось.
– Александра Головина там реально никто не знает?
– Моя девушка Ира спрашивала у пацанов на улицах Монако. Никто не знает, – сказал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
Российский полузащитник «Монако» выступает за команду с 2018 года.
Ювентус
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Манчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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