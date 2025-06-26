Игроков Германии U21 обвинили в краже 15 пивных кружек после полуфинала Евро-2025 – плачущая сотрудница стадиона вбежала в автобус команды и делала фото. В сборной опровергли подозрения

Игроков молодежной сборной Германии обвинили в краже пивных кружек на Евро-2025.

В среду сборная Германии U21 разгромила команду Франции в полуфинале чемпионата Европы (3:0).

Как сообщает Bild, после матча в автобус сборной Германии вбежала плачущая сотрудница стадиона и стала фотографировать команду на свой телефон. Впоследствии управляющий стадионом заявил, что футболисты немецкой команды после матча украли около 15 кружек пива.

«Наверное, они думали, что это бесплатно, но это не так. Вот почему наша сотрудница вбежала в автобус. Она хотела получить фотодоказательства», – сказал управляющий.

Позднее пресс-секретарь молодежной сборной Германии опроверг подозрения работников арены.

«Все было совсем иначе. Женщина принесла в подтрибунное помещение несколько кружек пива – вероятно, они предназначались судьям. Потом там остались пустые кружки, которые вдруг исчезли – кто-то, должно быть, убрал их. Очевидно, она подумала, что наши игроки просто забрали их с собой. Но это неправда», – сказал Маркус Бир.

В финале молодежного чемпионата Европы Германия сыграет с Англией. Матч пройдет в субботу, 28 июня.