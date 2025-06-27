Винисиус набрал 1+1 с «Ред Буллом» и стал лучшим игроком матча. У вингера «Реала» было 0+0 в первых двух играх на КЧМ

Винисиус Жуниор набрал 1+1 с «Ред Буллом» и стал лучшим игроком матча.

24-летний бразилец забил победный гол на 40-й минуте матча с «Ред Булл Зальцбург » (3:0) на групповом этапе клубного чемпионата мира США.

В добавленное к первому тайму время Винисиус сделал голевую передачу на Федерико Вальверде.

Результативные действия стали для бразильца первыми на этом КЧМ . В первых двух играх команды с «Аль-Хилалем» (0:0) и «Пачукой» (3:1) на его счету не было голов и ассистов.