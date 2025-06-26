«Локомотив» заплатил «Мариуполю» 65 тысяч евро за Мампасси. Трансферный бан снимут в течение недели

ФИФА снимет с «Локомотива» запрет на трансферы в течение недели – долг погашен.

Международная федерация футбола 19 июня запретила «Локомотиву » регистрировать новичков в течение трех трансферных окон. Это случилось из-за того, что московский клуб не заплатил «Мариуполю» 50 000 евро за защитника Марка Мампасси . Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию железнодорожников.

Как сообщает «Чемпионат» «Локомотив» отправил 65 тысяч евро в качестве уплаты долга «Мариуполю» за воспитание Мампасси. Трансферный бан с клуба Мир РПЛ будет снят в течение недели.

Председатель совета директоров «Локо» Юрий Нагорных подтвердил «Спорт-Экспрессу», что клуб отправил платеж для погашения трансферного долга и последующего снятия трансферного бана ФИФА.

У «Локо» трансферный бан – за €50 000 долга «Мариуполю». Пытались доказать, что город российский, а клуб уничтожен