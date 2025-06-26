«Макларен» объявил о партнерстве с Соником: «Две иконы скорости с общей ДНК»

«Макларен» и Соник от Sega стали партнерами.

Чемпионы «Формулы-1» из «Макларена » сообщили о многолетнем контракте с ежом Соником, главным персонажем одноименной серии игр от Sega.

Британцы заявили о сотрудничестве «двух икон скорости, признанных на мировом уровне», а также об «общей ДНК» «Макларена» и Соника. Sega стала официальным игровым партнером «Макларена».

Сотрудничество нацелено на сближение гоночной и игровой аудитории всех возрастов.

Коллектив из Уокинга также напомнил, что пилот «Макларена» Айртон Сенна выиграл Гран-при Европы -1993 и получил трофей в виде Соника.

Фильм «Ф-1» уже на экранах. Отзывы экспертов и гонщиков: визуал – восторг, но как с сюжетом?

Фото: сайт команды «Макларен»