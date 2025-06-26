  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дюков о возвращении России: «Считаю, что к концу года соответствующие решения могут быть приняты. Предпосылки есть»
15

Дюков о возвращении России: «Считаю, что к концу года соответствующие решения могут быть приняты. Предпосылки есть»

Александр Дюков рассказал, когда может быть принято решение о допуске России.

В четверг в Москве прошла очередная конференция РФС

– Подведите итоги конференции. Почему именно Сергей Прядкин выступал от лица УЕФА? 

– Прошла очередная конференция, мы отчитались о той работе, которая была проделана РФС в 2024 году. Обсудили планы по развитию футбола на 2025 год, до 2028 и далее до 2030 гг. У меня был достаточно длинный доклад, я посчитал правильным рассказать обо всем в таком объеме. Это не только работа РФС, но и всей футбольной семьи – региональных федераций, МРО, клубов, лиг, которые на всех уровнях работают над развитием футбола. 

На этой конференции присутствовал представитель Минспорта, этот доклад был в том числе адресован и Минспорту. Коллеги очень многое делают для поддержки футбола. Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать и Правительству и Министерству просвещения за наши совместные проекты, в том числе «Футбол в школе». Показатели,  которых мы достигли, действительно впечатляют. Также благодарю Министерство образования и науки, за ту работу, которую мы проводим по развитию футбола в системе высшего образования.

Сергей Прядкин представлял УЕФА, он советник президента УЕФА Александра Чеферина. Он принял участие в конференции, и мы благодарны ему за его обращение к участникам.

– Сергей Прядкин повторил слова о том, что УЕФА ждет возвращения России на международную арену и в ближайшее время оно возможно. Многие устали от этих слов. Есть ли реальные предпосылки к этому?

– Я считаю, что предпосылки [к возвращению российских команд на международную арену] есть. Считаю, что к концу года соответствующие решения могут быть приняты, – сказал президент РФС.

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?5263 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: официальный сайт РФС
logoАлександр Дюков
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
logoУЕФА
logoСергей Прядкин
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Роналду о продлении контракта с «Аль-Насром»: «Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Давайте творить историю вместе 🟡🔵»
46 минут назад
«Атлетико» близок к трансферу Руджери за 20 млн евро. Переговоры с «Аталантой» – на финальной стадии
523 минуты назад
«Ювентус» – «Ман Сити», аргентинцы без плей-офф – обсуждаем главные новости о КЧМ в новом выпуске «Это футбол, брат!»
25 минут назадВидео
Конате готов бесплатно уйти из «Ливерпуля» в 2026-м. Защитник интересен «Реалу», «Барсе» и «ПСЖ» (Foot Mercato)
1026 минут назад
Роналду после продления контракта с «Аль-Насром»: «У моих амбиций нет финишной черты. Стабильность, целеустремленность и коллективная работа – вот что сделает нас лучше»
1840 минут назад
«Аль-Наср» объявил о продлении контракта с Роналду: «История продолжается 🐐💛»
33сегодня, 13:24Фото
Генсек РФС: «Ситуация с Израилем – классический пример двойных стандартов. Европейские коллеги это понимают, но ссылаются на политиков, которые не дают им действовать адекватно»
29сегодня, 13:17
«Монако» интересуется тер Стегеном и связался с агентами вратаря. Немец хочет остаться в «Барсе»
17сегодня, 13:06
«Ньюкасл» готов заплатить 125 млн фунтов за Жоо Педро, Элангу и Траффорда. «Брайтон», «Ноттингем» и «Бернли» хотят больше
25сегодня, 13:06
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Ювентус» сыграет с «Манчестер Сити», «Реал» против «Зальцбурга»
666сегодня, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
Ди Франческо возглавил «Лечче» вместо Джампаоло
19 минут назадФото
Умер футболист «Лас-Пальмаса» Зебен. 23-летний игрок был в коме с 9 июня, когда его сбила машина
239 минут назадФото
1,94 млн школьников в России занимаются футболом на уроках физкультуры – каждый 9-й школьник РФ
952 минуты назад
«Арсенал» ведет переговоры с «Валенсией» о трансфере защитника Москеры
452 минуты назад
«Атлетико» интересен защитник «Аталанты» Руджери, его ценят выше Робертсона и Диня
1сегодня, 13:19
«Бернли» купил защитника «Фейеноорда» Хартмана за 12 млн евро. Контракт – на 4 года
2сегодня, 12:48Фото
«Милан» и «Комо» согласовали трансфер Тиава за 25 млн евро. Клуб Фабрегаса также договорился с Моратой
13сегодня, 12:39
«Ювентус» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
12сегодня, 12:30
Жоан Гарсия: «У «Барселоны» один из лучших проектов в мире. Это очень молодая команда, которая борется за все трофеи»
5сегодня, 12:28
«Милан» отдаст Эмерсона в аренду «Бетису» с опцией выкупа
1сегодня, 12:12