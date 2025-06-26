Дюков о возвращении России: «Считаю, что к концу года соответствующие решения могут быть приняты. Предпосылки есть»

Александр Дюков рассказал, когда может быть принято решение о допуске России.

В четверг в Москве прошла очередная конференция РФС .

– Подведите итоги конференции. Почему именно Сергей Прядкин выступал от лица УЕФА?

– Прошла очередная конференция, мы отчитались о той работе, которая была проделана РФС в 2024 году. Обсудили планы по развитию футбола на 2025 год, до 2028 и далее до 2030 гг. У меня был достаточно длинный доклад, я посчитал правильным рассказать обо всем в таком объеме. Это не только работа РФС, но и всей футбольной семьи – региональных федераций, МРО, клубов, лиг, которые на всех уровнях работают над развитием футбола.

На этой конференции присутствовал представитель Минспорта, этот доклад был в том числе адресован и Минспорту. Коллеги очень многое делают для поддержки футбола. Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать и Правительству и Министерству просвещения за наши совместные проекты, в том числе «Футбол в школе». Показатели, которых мы достигли, действительно впечатляют. Также благодарю Министерство образования и науки, за ту работу, которую мы проводим по развитию футбола в системе высшего образования.

Сергей Прядкин представлял УЕФА, он советник президента УЕФА Александра Чеферина. Он принял участие в конференции, и мы благодарны ему за его обращение к участникам.

– Сергей Прядкин повторил слова о том, что УЕФА ждет возвращения России на международную арену и в ближайшее время оно возможно. Многие устали от этих слов. Есть ли реальные предпосылки к этому?

– Я считаю, что предпосылки [к возвращению российских команд на международную арену] есть. Считаю, что к концу года соответствующие решения могут быть приняты, – сказал президент РФС.