«Ливерпуль» купил Керкеза у «Борнмута» за 40 млн фунтов, контракт левого защитника – на 5 лет

Левый защитник «Борнмута» Милош Керкез перешел в «Ливерпуль».

«Красные» объявили о заключении долгосрочного соглашения с 21-летним футболистом сборной Венгрии.

Сообщалось, что «Ливерпуль » заплатит за Керкеза «Борнмуту » 40 млн фунтов и заключит с игроком контракт на 5 лет.

В минувшем сезоне АПЛ Керкез провел 38 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Его подробная статистика – здесь .

Фото: liverpoolfc.com