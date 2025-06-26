«Ливерпуль» купил Керкеза у «Борнмута» за 40 млн фунтов, контракт левого защитника – на 5 лет
Левый защитник «Борнмута» Милош Керкез перешел в «Ливерпуль».
«Красные» объявили о заключении долгосрочного соглашения с 21-летним футболистом сборной Венгрии.
Сообщалось, что «Ливерпуль» заплатит за Керкеза «Борнмуту» 40 млн фунтов и заключит с игроком контракт на 5 лет.
В минувшем сезоне АПЛ Керкез провел 38 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.
Фото: liverpoolfc.com
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Ливерпуля»
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