«Аль-Хилаль» – единственный клуб из Азии в плей-офф клубного ЧМ. Саудовцы во главе с Симоне Индзаги не проиграли ни одного матча в группе
«Аль-Хилаль» – единственный клуб из Азии в 1/8 финала КЧМ.
Саудовский клуб во главе с итальянским тренером Симоне Индзаги не проиграл ни одного матча в группе H на клубном чемпионате мира в США и занял 2-е место.
Команда сыграла вничью с «Реалом» (1:1) и «Ред Булл Зальцбург» (0:0), а в последнем туре победила «Пачуку» (2:0).
Соперником «Аль-Хилаля» в 1/8 финала будет «Манчестер Сити», выигравший группу G.
Три других азиатских клуба на КЧМ не сумели выйти из групп. «Аль-Айн» из ОАЭ занял третье место в квартете G с 3 очками в 3 играх.
«Ульсан» из Южной Кореи и «Урава Ред Даймондс» из Японии проиграли все матчи на турнире и стали последними в группах E и F соответственно.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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