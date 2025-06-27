«Аль-Хилаль» – единственный клуб из Азии в плей-офф клубного ЧМ. Саудовцы во главе с Симоне Индзаги не проиграли ни одного матча в группе

«Аль-Хилаль» – единственный клуб из Азии в 1/8 финала КЧМ.

Саудовский клуб во главе с итальянским тренером Симоне Индзаги не проиграл ни одного матча в группе H на клубном чемпионате мира в США и занял 2-е место.

Команда сыграла вничью с «Реалом» (1:1) и «Ред Булл Зальцбург» (0:0), а в последнем туре победила «Пачуку» (2:0).

Соперником «Аль-Хилаля » в 1/8 финала будет «Манчестер Сити», выигравший группу G.

Три других азиатских клуба на КЧМ не сумели выйти из групп. «Аль-Айн » из ОАЭ занял третье место в квартете G с 3 очками в 3 играх.

«Ульсан » из Южной Кореи и «Урава Ред Даймондс» из Японии проиграли все матчи на турнире и стали последними в группах E и F соответственно.