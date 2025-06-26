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  • Капитан «Зенита-2» Лобов уронил горячую кастрюлю с макаронами на ногу и получил ожог голеностопа и ушиб пальцев («Мутко против»)
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Капитан «Зенита-2» Лобов уронил горячую кастрюлю с макаронами на ногу и получил ожог голеностопа и ушиб пальцев («Мутко против»)

Капитан «Зенита-2» Никита Лобов уронил горячую кастрюлю с макаронами на ногу.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 19-летний защитник «Зенита» и молодежной сборной России получил повреждение за день до товарищеского матча с «Балтикой».

Лобов варил дома макароны, но неудачно повернулся и уронил кастрюлю себе на ноги. В итоге он получил ожог голеностопа и ушиб пальцев. Из-за этого Никита пропустил саму игру, а также неделю тренировок.

Футболист должен был начать подготовку к сезону в основной команде петербуржцев вместе с другими молодыми игроками, но первую тренировку ему пришлось пропустить.

Травма оказалась не слишком серьезной – сейчас Лобов уже присоединился к «Зениту».

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
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