Мбаппе подал в суд на «ПСЖ» из-за «психологического давления и принуждения к подписанию контракта в 2023-м»

Килиан Мбаппе подал в суд на «ПСЖ».

Бывший нападающий парижского клуба подал жалобу на психологическое давление, сообщили в прокуратуре. Судебное расследование началось во вторник. Дело будут рассматривать двое судей.

Мбаппе также обвинил «ПСЖ » в принуждении к подписанию нового контракта в 2023 году – тогда его временно отстранили от работы с основным составом.

С 2024 года форвард выступает за «Реал ». Он перебрался в мадридский клуб на правах свободного агента.