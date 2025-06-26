Мбаппе подал в суд на «ПСЖ» из-за «психологического давления и принуждения к подписанию контракта в 2023-м»
Килиан Мбаппе подал в суд на «ПСЖ».
Бывший нападающий парижского клуба подал жалобу на психологическое давление, сообщили в прокуратуре. Судебное расследование началось во вторник. Дело будут рассматривать двое судей.
Мбаппе также обвинил «ПСЖ» в принуждении к подписанию нового контракта в 2023 году – тогда его временно отстранили от работы с основным составом.
С 2024 года форвард выступает за «Реал». Он перебрался в мадридский клуб на правах свободного агента.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
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