«Зенит» близок к подписанию Жерсона. Хавбек может дебютировать за клуб в матче со «Сьоном», если «Фламенго» вылетит с КЧМ от «Баварии» (Legalbet)
«Зенит» близок к подписанию Жерсона Сантоса.
По информации Legalbet, бразильский полузащитник может дебютировать за сине-бело-голубых уже в товарищеском матче против «Сьона», который планируется провести 9 июля.
Сделка с «Фламенго» зависит от результатов бразильской команды на клубном чемпионате мира. Если красно-черные проиграют «Баварии» в 1/8 финала и вылетят с турнира, футболист получит неделю отдыха и прибудет в расположение петербургского клуба как раз накануне игры со швейцарской командой.
Медведев о Жерсоне в «Зените»: «Предпосылки для перехода есть. Он был одним из лучших игроков, когда «Фламенго» победил «Челси»
Ювентус
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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