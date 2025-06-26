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Fan ID оформили почти 3 млн болельщиков, заявил Дюков

Fan ID оформили почти 3 миллиона болельщиков.

Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.

«Есть почти 3 миллиона человек, оформивших карту болельщика. Остальным гражданам‑пользователям сайта Госуслуг мы предлагаем оценить другие сервисы, такие как запись на занятия футболом и тому подобное», – сказал Дюков. 

Также в РФС сообщили, что к 2030 году доля интересующихся футболом среди аудитории от 12 до 64 лет должна составить 80%.

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?4614 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Дюков
logoРФС
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logoпремьер-лига Россия
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