Fan ID оформили почти 3 млн болельщиков, заявил Дюков

Fan ID оформили почти 3 миллиона болельщиков.

Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.

«Есть почти 3 миллиона человек, оформивших карту болельщика. Остальным гражданам‑пользователям сайта Госуслуг мы предлагаем оценить другие сервисы, такие как запись на занятия футболом и тому подобное», – сказал Дюков.

Также в РФС сообщили, что к 2030 году доля интересующихся футболом среди аудитории от 12 до 64 лет должна составить 80%.