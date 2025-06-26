Фанаты «Торпедо» обратились к Собянину: «Просим вас вмешаться, защитить честное имя клуба и вернуть достойное место в спортивной и общественной жизни Москвы»

Болельщики «Торпедо» обратились к мэру Москвы Сергею Собянину.

Ранее в отношении владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному судье Максиму Перезве за принятие решений в пользу клуба.

Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест.

«Открытое письмо мэру Москвы Собянину С.С. Уважаемый Сергей Семенович! Просим Вас вмешаться в ситуацию, сложившуюся в 2024-2025 гг., и особенно в последние недели вокруг футбольного клуба «Торпедо Москва».

С момента передачи в начале 2024 г. контрольного пакета акций клуба (и стадиона им. Э. Стрельцова) группе компаний «Сибпромстрой», вокруг легендарного московского клуба и стадиона на Восточной улице сложилась парадоксальная ситуация полного игнорирования болельщиков команды и жителей ЮАО. Это идет вразрез с принципами открытости и уважения к горожанам, которые активно реализуются в городской политике.

Новые владельцы клуба полностью отказались от общения с болельщиками. Информация о судьбе клуба и стадиона появляется крайне редко — постфактум, и в основном в медиа ХМАО-Югры, что вызывает вопросы даже о географии реального управления «Торпедо ».

При этом за полтора года допущены решения, которые наносят прямой вред как спортивной, так и общественной репутации клуба:

1. Без объяснений прекращено финансирование команды ветеранов клуба. Эти действия воспринимаются как откровенное неуважение к заслугам прославленных игроков и футбольным традициям Москвы.

2. Ликвидирована команда «Торпедо-2 ». Это решение разрушает систему преемственности и развития молодых талантов, сводит на нет работу и усилия сотен молодых футболистов.

3. Вопреки ранее заявленным обязательствам принято закулисное решение заменить на строящемся стадионе им. Э. Стрельцова натуральный газон на искусственное покрытие.Также без публичного согласования изменен фасад стадиона – отступивший от проектных решений, прошедших обсуждение с болельщиками и горожанами. Это не только нарушает договоренности, но и вызывает сомнения в прозрачности текущего строительства.

4. Неожиданно отменена пресс-экскурсия на стадион, которая могла бы пролить хоть толику света на ход реконструкции. Одновременно поступает информация о сокращении расходов: снижаются затраты на стройматериалы и элементы инфраструктуры, включая кресла. Это напрямую влияет на комфорт, а возможно, и на безопасность будущей арены.

5. На протяжении полутора лет не состоялось ни одной очной встречи с болельщиками или жителями округа. Это абсолютно беспрецедентная закрытость – особенно для клуба, исторически связанного с рабочими районами города и народной любовью. Особенно заметен контраст с другими столичными клубами, которые в последние годы, напротив, становятся все более открытыми: регулярно общаются с болельщиками, делятся планами и вовлекают людей в жизнь клуба. На их фоне поведение новых владельцев «Торпедо» выглядит особенно оторванным от современных городских и спортивных стандартов.

6. И даже единственный успех клуба в указанный период – выход в РПЛ по итогам сезона-2024/25 – в настоящее время оказывается под большим вопросом по причине все той же непрозрачности управления.

Совладелец клуба Леонид Соболев (и назначенный им гендиректор клуба Скородумов) оказался вовлечен в уголовное дело, связанное с возможным оказанием давления на судей. Такие новости наносят серьезный имиджевый урон не только «Торпедо», но и всей Москве, где спорт должен оставаться честным, прозрачным и вне коррупционных скандалов. При этом, несмотря на то, что с момента задержания Соболева прошла целая неделя, комментариев от владельцев клуба не поступило до сих пор, новый гендиректор до сих пор не назначен.

Никакой работы по объективному и открытому информированию о ситуации вокруг клуба «Торпедо» не ведется – защита доброго имени легендарной московской команды попросту отсутствует. Поэтому в РФС крепнет стремление отправить «Торпедо» дивизионом ниже, не дожидаясь обязательного по регламенту вступившего в силу судебного решения!

Мы считаем, что подобная модель управления недопустима для московского клуба со 100-летней историей. Особенно заметен контраст с другими московскими клубами, которые в последние годы становятся всё более открытыми.

Просим вас вмешаться в ситуацию, чтобы защитить честное имя клуба и вернуть «Торпедо» и стадиону им. Э. Стрельцова достойное место в спортивной и общественной жизни города!» – сказано в заявлении фанатов «Торпедо».

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