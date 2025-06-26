  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фанаты «Торпедо» обратились к Собянину: «Просим вас вмешаться, защитить честное имя клуба и вернуть достойное место в спортивной и общественной жизни Москвы»
43

Фанаты «Торпедо» обратились к Собянину: «Просим вас вмешаться, защитить честное имя клуба и вернуть достойное место в спортивной и общественной жизни Москвы»

Болельщики «Торпедо» обратились к мэру Москвы Сергею Собянину.

Ранее в отношении владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному судье Максиму Перезве за принятие решений в пользу клуба.

Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест. 

«Открытое письмо мэру Москвы Собянину С.С. Уважаемый Сергей Семенович! Просим Вас вмешаться в ситуацию, сложившуюся в 2024-2025 гг., и особенно в последние недели вокруг футбольного клуба «Торпедо Москва».

С момента передачи в начале 2024 г. контрольного пакета акций клуба (и стадиона им. Э. Стрельцова) группе компаний «Сибпромстрой», вокруг легендарного московского клуба и стадиона на Восточной улице сложилась парадоксальная ситуация полного игнорирования болельщиков команды и жителей ЮАО. Это идет вразрез с принципами открытости и уважения к горожанам, которые активно реализуются в городской политике.

Новые владельцы клуба полностью отказались от общения с болельщиками. Информация о судьбе клуба и стадиона появляется крайне редко — постфактум, и в основном в медиа ХМАО-Югры, что вызывает вопросы даже о географии реального управления «Торпедо».

При этом за полтора года допущены решения, которые наносят прямой вред как спортивной, так и общественной репутации клуба:

1. Без объяснений прекращено финансирование команды ветеранов клуба. Эти действия воспринимаются как откровенное неуважение к заслугам прославленных игроков и футбольным традициям Москвы.

2. Ликвидирована команда «Торпедо-2». Это решение разрушает систему преемственности и развития молодых талантов, сводит на нет работу и усилия сотен молодых футболистов.

3. Вопреки ранее заявленным обязательствам принято закулисное решение заменить на строящемся стадионе им. Э. Стрельцова натуральный газон на искусственное покрытие.Также без публичного согласования изменен фасад стадиона – отступивший от проектных решений, прошедших обсуждение с болельщиками и горожанами. Это не только нарушает договоренности, но и вызывает сомнения в прозрачности текущего строительства.

4. Неожиданно отменена пресс-экскурсия на стадион, которая могла бы пролить хоть толику света на ход реконструкции. Одновременно поступает информация о сокращении расходов: снижаются затраты на стройматериалы и элементы инфраструктуры, включая кресла. Это напрямую влияет на комфорт, а возможно, и на безопасность будущей арены.

5. На протяжении полутора лет не состоялось ни одной очной встречи с болельщиками или жителями округа. Это абсолютно беспрецедентная закрытость – особенно для клуба, исторически связанного с рабочими районами города и народной любовью. Особенно заметен контраст с другими столичными клубами, которые в последние годы, напротив, становятся все более открытыми: регулярно общаются с болельщиками, делятся планами и вовлекают людей в жизнь клуба. На их фоне поведение новых владельцев «Торпедо» выглядит особенно оторванным от современных городских и спортивных стандартов.

6. И даже единственный успех клуба в указанный период – выход в РПЛ по итогам сезона-2024/25 – в настоящее время оказывается под большим вопросом по причине все той же непрозрачности управления.

Совладелец клуба Леонид Соболев (и назначенный им гендиректор клуба Скородумов) оказался вовлечен в уголовное дело, связанное с возможным оказанием давления на судей. Такие новости наносят серьезный имиджевый урон не только «Торпедо», но и всей Москве, где спорт должен оставаться честным, прозрачным и вне коррупционных скандалов. При этом, несмотря на то, что с момента задержания Соболева прошла целая неделя, комментариев от владельцев клуба не поступило до сих пор, новый гендиректор до сих пор не назначен.

Никакой работы по объективному и открытому информированию о ситуации вокруг клуба «Торпедо» не ведется – защита доброго имени легендарной московской команды попросту отсутствует. Поэтому в РФС крепнет стремление отправить «Торпедо» дивизионом ниже, не дожидаясь обязательного по регламенту вступившего в силу судебного решения!

Мы считаем, что подобная модель управления недопустима для московского клуба со 100-летней историей. Особенно заметен контраст с другими московскими клубами, которые в последние годы становятся всё более открытыми.

Просим вас вмешаться в ситуацию, чтобы защитить честное имя клуба и вернуть «Торпедо» и стадиону им. Э. Стрельцова достойное место в спортивной и общественной жизни города!» – сказано в заявлении фанатов «Торпедо».

До 7 лет тюрьмы грозит боссам «Торпедо» – пытались дать взятку. Что происходит?

Что будет с «Торпедо» и его местом в РПЛ? Разбор сценариев

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?4899 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «19:24»
logoТорпедо
Сергей Собянин
болельщики
Политика
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
стадионы
logoРФС
Леонид Соболев
стадион им. Э.А. Стрельцова
деньги
logoТорпедо-2
бизнес и маркетинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генсек РФС о «Торпедо»: «Поступок руководителей катастрофический, если суд арестовал – основания есть. Стабильность с составом участников РПЛ должна наступить как минимум за 7 дней до старта»
255 минут назад
Адвокат владельца «Торпедо» об уголовном деле: «Футбол тут абсолютно ни при чем, это инструмент посадки, предлог. Если бы Соболев неправильно переходил улицу, привлекли бы за это»
25вчера, 11:36
Адвокат Добровинский про дело о взятке судье: «Торпедо» остается в РПЛ. В показаниях Перезвы нет действий, направленных на то, чтобы соперник москвичей был вынужден «слить» матч»
2724 июня, 12:23
Адвокат владельца «Торпедо» об аресте: «Подали апелляционную жалобу. Думаю, дело будет идти до Нового года: органам нужно выбить показания. Но все трое не виноваты»
3424 июня, 11:02
Адвокат владельца «Торпедо»: «Судья Перезва мог оговорить или участвовать в провокации из-за профессионального конфликта. «Торпедо» подавало жалобу на него в РФС»
823 июня, 12:20
Главные новости
Мбаппе подал в суд на «ПСЖ» из-за «психологического давления и принуждения к подписанию контракта в 2023-м»
6338 минут назад
«Арсенал» и Льюис-Скелли продлили контракт до 2030 года
554 минуты назад
Керкез о переходе в «Ливерпуль»: «Для меня честь выступать за один из крупнейших клубов мира, самый большой клуб Англии. Собираюсь выложиться полностью, чтобы выиграть трофеи»
9сегодня, 11:14
«Ливерпуль» купил Керкеза у «Борнмута» за 40 млн фунтов, контракт левого защитника – на 5 лет
35сегодня, 11:05Фото
Болельщики «Барселоны» делают всех в фишках. Фаны других клубов, подключайтесь!
сегодня, 11:00Тесты и игры
Гендиректор «Локо» о выплате долга «Мариуполю»: «Мы перечислили деньги немецким посредникам, куда указала ФИФА»
9сегодня, 10:59
Винисиус еще не подписал новый контракт с «Реалом», остаются нерешенные вопросы (Хосеп Педрероль)
31сегодня, 10:51
RFEF уволила всех руководителей технического комитета судей
26сегодня, 10:47
Более 6 млн зрителей посетили матчи в России в этом сезоне, заявил Дюков: «Это самое высокое значение за последние 6 сезонов. Планируем выйти на 7 млн»
21сегодня, 10:41
Кепа прошел медосмотр в «Арсенале» перед трансфером из «Челси»
6сегодня, 10:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» отдаст Эмерсона в аренду «Бетису» с опцией выкупа
2 минуты назад
«С Федуном у «Спартака» было бы больше шансов выигрывать трофеи. У него была страсть и безграничная любовь к футболу». Камоцци об экс‑владельце красно-белых
415 минут назад
Хавбек «Сан Паулу» за слова «умирающий от голода венесуэлец» в адрес соперника оштрафован на 15 000 долларов. Бобадилье грозит уголовное дело за расизм
220 минут назад
Родри о «Золотом мяче»: «Я всегда превозношу испанских игроков: Педри провел потрясающий сезон, Ямаль тоже. Не знаю, кто выиграет, посмотрим»
521 минуту назад
Генсек РФС о «Торпедо»: «Поступок руководителей катастрофический, если суд арестовал – основания есть. Стабильность с составом участников РПЛ должна наступить как минимум за 7 дней до старта»
255 минут назад
Центр по подготовке сборных России откроется в Москве в 2027 году
1сегодня, 10:35
Эдерсон опроверг возможный уход из «Ман Сити»: «99% новостей – фэйковые. Мое будущее здесь»
4сегодня, 09:58
«Тоттенхэм» показал черную выездную форму на сезон-2025/26
6сегодня, 09:40Фото
Батраков о переходе в европейский клуб: «Надо, чтобы все факторы сошлись. Где-то, может, есть интерес, но я сейчас буду стараться оправдывать доверие «Локо»
3сегодня, 09:39
«Химки» и «Знамя Труда» исключены из членов РФС, «Динамо» Махачкала – принято
8сегодня, 09:31