«Динамо» и 2Drots сойдутся в Media x Pro Cup на «ВТБ Арене»

«Динамо» сыграет с 2Drots в Media x Pro Cup.

26 июня, четверг

«Динамо» – 2Drots, начало в 19:00

Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала мачта – московское .

Media x Pro Cup – турнир с участием команд РПЛ и медиаклубов. В первом розыгрыше «Динамо» сыграет с 2Drots, а «Амкал» – с ЦСКА.