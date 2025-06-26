«Динамо» и 2Drots сойдутся в Media x Pro Cup на «ВТБ Арене»
«Динамо» сыграет с 2Drots в Media x Pro Cup.
26 июня, четверг
«Динамо» – 2Drots, начало в 19:00
Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала мачта – московское.
Media x Pro Cup – турнир с участием команд РПЛ и медиаклубов. В первом розыгрыше «Динамо» сыграет с 2Drots, а «Амкал» – с ЦСКА.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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