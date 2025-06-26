Холанд забил 300-й гол в карьере – «Ювентусу» на групповом этапе КЧМ
Эрлинг Холанд достиг отметки в 300 голов в карьере.
Нападающий «Манчестер Сити» забил в ворота «Ювентуса» на 52-й минуте матча 3-го тура группового этапа клубного ЧМ (4:1, второй тайм), выйдя на замену после перерыва. Этот гол стал для Холанда 300-м в карьере.
Всего в минувшем сезоне норвежец отметился 32 голами в 46 матчах во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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