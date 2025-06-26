Брэд Питт разогнался до 317 км/ч в болиде «Ф-1»: «Никогда не ощущал такое чувство присутствия. Хочу вернуться и перебить свое время»

Брэд Питт сообщил о впечатлениях от первых заездов в машине «Ф-1».

Актер, сыгравший главную роль в фильме «Формула-1 », провел тесты за рулем «Макларена » MCL60 2023 года на «Трассе Америк». Гонщик британской команды Ландо Норрис перед заездами поделился советами с Брэдом Питтом.

«Мне довелось разогнаться до 197 (миль в час – 317 км/ч – Спортс’’). Очень хотелось достичь 200 (322 км/ч – Спортс’’), немного обидно. Трех миль в час не хватило на прямой.

Я никогда не ощущал ничего, что давало бы более сильное чувство присутствия в моей жизни: ты очень сосредоточен, но при этом не напряжен до предела. Ты просто в этой невероятной колее. Я пытаюсь описать это чувство прижимной силы и каждый раз терплю неудачу. Можно сравнить с американскими горками, но это тоже неправильно, ведь ты чувствуешь точку опоры, ты управляешь.

Я как-то был на спортивном самолете, и это самое близкое по ощущениям. Но все равно это такое уникальное чувство, ты достигаешь абсолютного пика.

Я все еще это чувствую, правда. Нет слов, чтобы отблагодарить Зака Брауна и команду, также я провел день с Ландо.

Безусловно, такого ускорения в никогда не испытывал. Гораздо, гораздо, гораздо больше тормозов, больше скорости, больше мощности в поворотах.

Я хочу вернуться и перебить свое время. Хочу перебить время!» – признался Питт в подкасте Beyond the Grid.

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