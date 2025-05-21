«Ман Сити» вышел на 3-е место в АПЛ, прощание де Брюйне, пары 1/4 финала ХЧМ, фанаты МХК «Спартак» оскорбляли Ротенберга, «Реал» может купить Нико Уильямса и другие новости

1. «Манчестер Сити» победил «Борнмут» (3:1) и вышел на 3-е место перед 38-м туром АПЛ. «Ньюкасл», «Челси», «Астон Вилла» отстают на 2 очка, «Ноттингем» – на 3. Кевин де Брюйне провел последний домашний матч за «Сити», Пеп заплкал во время его прощальной речи.

2. Канада победила Швецию на ЧМ-2025 по хоккею, Чехия проиграла США, Финляндия одолела Словакию.

Казахстан вылетел из высшего дивизиона, уступив Швейцарии – 1:4. Команда Болякина проиграла 6 матчей подряд с разницей шайб 7:31.

В 1/4 финала Канада сыграет с Данией, Швеция – с Чехией, США против Финляндии, Швейцария встретится с Австрией, попавшей в плей-офф впервые за 31 год .

3. Группа стран Евросоюза потребует отстранить израильских спортсменов от международных соревнований, пишет израильский портал Ynet.

4. Фанаты МХК «Спартак» кричали оскорбления в адрес Романа Ротенберга на игре против «СКА-1946». Тренер СКА снимал их на телефон и призывал скандировать громче.

5. Трансферные новости. «Реал» может купить Нико Уильямса, клуб всерьез рассматривает трансфер. Отступные вингера «Атлетика» – 58 млн евро. А для «Барселоны» цель номер один – Луис Диас. Трансфер вингера «Ливерпуля» оценивается в 85 млн евро.

6. «Арис» может расторгнуть контракт с Александром Кокориным из-за изменения вектора клуба и ставки на молодых игроков, пишет Иван Карпов.

7. Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев был задержан полицией с применением перцового баллончика во время драки на улице. Его обвиняют в появлении в общественном месте в состоянии опьянения.

8. Кубок Стэнли. «Флорида» обыграла «Каролину» (5:2) в первом матче финала Востока. Бобровский отразил 31 из 33 бросков , стал 1-й звездой встречи и вошел в топ-20 вратарей в истории по числу побед в плей-офф. Во втором периоде Сергей получил удар в голову от Свечникова, но продолжил игру.

9. Плей-офф НБА. «Оклахома» разобралась с «Миннесотой» в первом матче финала Запада с разницей «+26», Гилджес-Александер набрал 31 очко .

10. «Лестеру» предъявлены новые обвинения в нарушении финансовых правил – за сезон-2023/24. С клуба могут снять очки в Чемпионшипе.

11. Рубен Аморим работает по 14 часов в день , приезжая на базу «МЮ» в 7 утра, сообщает ESPN. Тренеру «стала нравиться» задача по восстановлению клуба.

12. Владимир Крамник подал жалобу в органы ЕС на платформу Chess.com.

13. ISU добавил в пул тестирования на допинг российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов, получивших нейтральный статус.

14. Владимир Путин предложил расширить грантовую программу для студентов на спорт и культуру.

15. На матч Высшей лиги России по регби в Калининграде пришли почти 8,5 тысячи зрителей .

Цитаты дня.

Жена Тикнизяна: «Не раз видела слезы мужа из-за ситуации в «Локомотиве» . Один из факторов, почему он не перешел в «Зенит» – Галактионов. Наир говорил, что не хочет уходить от тренера»

«Мбаппе не удивил. Ямаль вносит больший вклад, забив на 20 голов меньше . Ламина коснулась волшебная палочка, он понимает игру». Парехо о футболистах

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Тиаго Силва: «Высока вероятность, что Дембеле выиграет «Золотой мяч» . Ямаль и Рафинья провели невероятные сезоны, но когда выигрываешь ЛЧ, все внимание на тебе»

Аршавин о словах Венгера, что он не учил английский в «Арсенале»: «Там надо было учить французский. Первым с тренировок я уходил в любой команде »

Юран за российского тренера в «Спартаке»: «Болельщика не обманешь. Берем иностранцев – и что получаем? Может, пора дать шанс своему? Хуже не будет, будет только лучше»