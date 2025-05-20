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Путин предложил расширить грантовую программу для студентов на спорт и культуру

Президент России Владимир Путин считает, что программу грантовой поддержки одаренных студентов надо распространить на юных спортсменов и деятелей культуры.

Об этом он высказался в образовательном центре «Сириус», где прошло заседание попечительского совета фонда «Талант и успех».

«Напомню, что начиная с 2015 года ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей получают ежегодно шесть с половиной тысяч наиболее одаренных студентов, среди которых немало воспитанников «Сириуса».

Практически все после окончания вуза трудятся в отечественных компаниях или поступили в магистратуру или аспирантуру в российские вузы. Это очень хороший результат, который показывает, что программа грантовой поддержки стала востребованной и важной для всего образовательного процесса, стала важным инструментом развития кадрового потенциала страны.

Право на такие поощрительные ежемесячные выплаты должно быть не только у студентов, показавших выдающиеся академические достижения, но и у юных спортсменов, музыкантов, художников, артистов – в «Сириусе» это артистов оперы и балета, победителей и призеров авторитетных российских и международных творческих конкурсов, спортивных соревнований.

Прошу Правительство внести необходимые изменения в соответствующие нормативные и правовые акты, с тем чтобы механизм распределения грантов полнее отвечал не только задачам обеспечения технологического лидерства, но и нашего культурного, ценностного суверенитета.

Повторю еще раз, для России одинаково значимы как прорывы в технологиях, так и триумфы в сфере спорта и искусства. Поэтому с самого начала в «Сириусе» формировалась особая, в полном смысле гармоничная образовательная среда.

Юные физики, математики, хоккеисты, музыканты учатся, что называется, под одной крышей. Посещают спортивные соревнования и концерты и, конечно, слушают лекции по истории, литературе, искусству, русскому языку. Именно изучение гуманитарных предметов помогает воспитать настоящих граждан, патриотов страны», – сказал Путин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: сайт Кремля
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